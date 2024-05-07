浴室玻璃容易累積水垢，馬桶沒定期刷洗也會留下尿漬，全聯分享清潔妙招，只要利用白醋搭配可樂或小蘇打粉，5分鐘就能輕鬆把玻璃和馬桶清得乾淨溜溜；此外家事達人曾教民眾，白醋也能用來清潔微波爐、電鍋及保溫瓶膠條等，用途廣泛。

全聯在官網「生活小百科」分享清潔妙招，白醋除了用來醃菜、提味，也是清潔神器，白醋成分中的醋酸容易快速去除汙漬及異味，而且不傷手。

全聯教民眾2招，第1是「白醋加可樂」，將白醋和可樂以1：1比例混和均勻，噴灑在玻璃上，搭配清潔刷就能將水漬輕鬆去除；另一招是「白醋加小蘇打」，將小蘇打粉倒入馬桶內，接著加進白醋，會產生大量泡沫，蓋上馬桶蓋等待5分鐘，輕輕刷就乾淨溜溜。

許多家事達人也曾分享白醋其他清潔妙用，臉書粉專「小手料理Small Hand Cook」表示，在碗裡倒入白醋和水，比例約1：2，放進微波爐加熱3至5分鐘，微波爐內會充滿水蒸氣、軟化油汙，最後用廚房紙巾輕輕擦拭即可，完全不用清潔劑，也不用大力擦。

另外白醋也能用來清洗焦黑的電鍋以及發霉的保溫瓶蓋膠條，台電表示，在電鍋內加冷水至7分滿，再倒入白醋，按下開關加熱，煮沸後浸泡2個小時，把水倒掉後用抹布擦拭就乾淨如新。

家事達人佐藤SATO曾在YouTube頻道分享，在臉盆內倒入50克白醋和小蘇打粉，加入500毫升熱水，將保溫瓶蓋的膠條丟進水裡泡1小時，最後用牙刷稍微刷一下就能清掉上面的霉斑。