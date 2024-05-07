雜貨店門上吊掛著整排茄芷袋，吸引外國遊客目光。（寶智華攝）

藍、綠、紅條紋造型的「茄芷袋」源自台南市後壁區，被喻為最有台味的環保袋，近年紅到國外，吸引許多外國觀光客購買搶背。後壁區生產工廠業者指出，本來生意慘淡快要撐不下去，沒想到現在月產4萬個，鋪貨遍及全台，原本不起眼的環保袋搖身一變成了救命袋，令人始料未及。

一對外國遊客在台南市中西區新美街步行，路經一家傳統雜貨店，看到店門口掛著成排「茄芷袋」，如獲至寶般說「就是這個包」，連忙請店家拿勾桿取貨，迫不及待肩背轉圈秀了一下，相當滿意，一男一女各背一個，200元有找，稱讚說「台灣LV包」物美價廉。

後壁區裕發塑膠茄芷袋公司業者黃朧震表示，茄芷袋源起於後壁區，他製造生產茄芷袋已45年，早年使用三角藺草編織而成，約30年前塑膠業興起，改用尼龍材質製造，藍、綠、紅三色條紋造型相當簡單，上菜市場買菜、雜貨店購物、水果收成都經常使用，髒了還可以水洗，堅固耐用，在鄉下地區常見。

黃朧震說，約20年前，許多商品講究包裝，歐美、日系設計精美的購物紙袋大行其道，有濃濃台味的茄芷袋一度乏人問津，當時生意跌到谷底，全靠做塑膠包裝繩苦撐。

黃朧震表示，約在4年前，年輕人追求台味，發想設計出許多大大小小的茄芷袋文創商品，掌上型的手提小包到現在還有許多學生喜愛，出國旅遊帶著，還遇到旅外鄉親主動打招呼說：「好久沒看到這袋子了，有濃濃台灣味，好懷念」。

茄芷袋紅到國外，許多外國遊客來台旅遊時特別指定購買。黃朧震說，原本月產2萬個茄芷袋，現在倍增到4萬個，批發價每個不到50元，希望薄利多銷，真的沒想到原本已乏人問津的茄芷袋，竟又讓他的工廠起死回生，環保袋成了救命袋。