黃男2日凌晨駕車行經彰化市中山路2段時，疑因疲勞駕駛而撞毀路燈。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

31歲黃姓男子今天凌晨駕車行經彰化市中山路2段時，疑因疲勞駕駛，車輛失控衝到對向車道後，撞毀路燈才停住，黃男幸運僅受輕傷。今上午彰化市公所通報外包廠商到場，看到現場慘狀，直呼整座路燈被撞到「家破人亡」，不但基座毀損移位、燈罩掉落，且燈桿懸掛於電線上，搖搖欲墜。

警方調查，今天凌晨2點左右，彰化市中山路2段與3段間發生交通事故，黃姓男子駕車由彰化市中山路2段南向北行駛，行經中山路2段與中正路口前，疑因疲勞睡著，導致車輛偏移至中山路2段南向車道，逆向往北直行後自撞到中山路3段5號前的路燈桿才停住。

警方表示，該座倒楣路燈桿因遭該自小客車撞擊，導致路燈基座毀損移位、燈罩掉落，燈桿歪斜懸掛於電線上，肇事自小客車車頭毀損，肇事駕駛黃男則是僅右腳擦挫傷。

警方現場對經對黃男實施呼氣酒測，酒測值為零。事後警方通報公路局彰化工務段、彰化市公所及台電公司等相關單位。現場路燈桿因基座毀損，燈桿傾斜懸掛於電線上，警方為避免生危險，於現場擺放圓錐及暴閃燈，暫時封閉現場外車道，並派遣2名員警於現場管制與疏導交通。

今天上午，彰化市公所通知維修廠商到達現場維修，由於路燈也附掛警方裝設的路口監視器系統，因此轄區的彰化警分局也通知路口監視器外包廠商到場拆除附掛路燈桿的監視器。

肇事黃男向警方表示，因搭設鷹架等工作做得太晚、太累，下班後開車要回家時才會發生狀況。