本週末將迎母親節，台南舉辦多場觀光旅遊活動，包括梅領賞螢季、白河蓮花季、奇美英國國家藝廊珍藏展等。台南觀旅局一次統整週末活動，邀請民眾來台南慶祝母親節。台南市長黃偉哲表示，母親節與媽媽一起來台南，可享用正值產季的鳳梨，也可挑選台南特產火鶴花給媽媽，還能到奇美博物館參觀英國國家藝廊珍藏展。

母親節將至，台南觀旅局特別整理週末假期間台南觀光旅遊活動，從花季、藝文展演、宗教活動、乃至景區旅宿優惠一次收錄。觀旅局表示，今年適逢台南三年一度的香科（繞境）年，觀旅局舉辦「跟著魚頭君追香去」電子集章抽獎活動，歡迎市民來台南賞花、追香佑平安。

《跟著魚頭君追香去 電子集章抽獎》（4/28-6/30）

觀旅局逢香科年特別辦理「跟著魚頭君追香去」電子集章抽獎活動，本次活動路線共有「王船祭路線」、「瘟王祭路線」、「土城香路線」、「學甲香路線」、「麻豆香路線」及「西港香路線」6條任務路線， 6條路線都完成就有6次抽獎機會，有機會抽到臺南住宿券，或多張7-11咖啡兌換券+多拿滋套餐兌換券。

《2024臺南楠西梅嶺賞螢季》（4/27-5/12）

母親節當天（5/12）是楠西梅嶺賞螢季活動的最後一日，觀旅局將在母親節當天加碼送給當日第一梯次前100名入山賞螢者象徵「呼好」的火鶴花一朵。

《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》（5/2-9/1）

《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》正式登陸台南奇美博物館，由英國國家藝廊出借52件珍稀典藏，涵蓋從文藝復興時期到後印象派共50位大師的作品，展覽期間於週末（五、六、日）也將延長開放至晚間8點。

德元埤荷蘭村荷蘭原裝風車。（圖／台南觀旅局）

《2024白河蓮花季》

今年白河蓮花季活動辦在週六（5/11），台南市溫泉協會辦理關子嶺泥漿溫泉浴衣及咖啡沖泡等體驗活動，適合市民與媽媽一起參加。而花季活動從5月一直到7月底，觀旅局推薦遊客來白河，白天賞花、晚上泡湯。

《母親節景區、旅宿餐飲優惠大集合》

1.德元埤荷蘭村真愛健康養生餐館5/11-5/12全館享9折優惠。

2.黃金海岸廊帶公園鯤喜灣卡丁車船屋地下室5/10-5/12與母親同遊消費享9折優惠。

3.安平遊憩碼頭5/12與母親同遊消費享9折優惠。

4.龜丹溫泉體驗池5/11-5/12與母親或老婆同遊享門票優惠價40元(原價100元)/湯屋1間享優惠價900元 (原價1,200元)（限2人/間）。

5.雙春濱海遊憩區Vanaheim愛莊園5/12與母親同遊贈送母親園區產品抵用卷1張，台南母親享門票優惠價50元(原價100元)，外縣市母親享門票優惠價100元(原價150元)。

6.虎頭埤風景區5/12兩人同行拍照打卡，母親享門票優惠價40元(原價80元)。