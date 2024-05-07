疾管署6日宣布，為發揮庫存防疫物資最大效益，即日起在全台4500多家藥局免費提供1千萬計新冠家用快篩試劑，讓民眾免費領取。但藥師私下抱怨，這批快篩試劑效期只到5月底、6月，政府根本是拗藥局處理垃圾清運費。對此疾管署表示，目前包裝有4劑一盒、也有5劑一盒，約200~250萬盒，預估1個月內就可以被民眾拿光。

新冠疫情期間，疾管署大量採購家用快篩試劑，如今疫情趨緩，使用需求低，庫存的防疫物資將在今年屆效。疾管署今年初先是在機場免費發放1000萬劑，6日再公布全台4500多家藥局可免費領取。但藥師不滿，認為，如果政府的美意提早到今年1月，大家還會拍拍手，現在只覺得把藥局當垃圾場。

疾管署副署長曾淑慧表示，疾管署在新冠疫情期間總共購買3億5千萬劑的家用快篩，目前共剩下1千萬計，當初採購金額，分為國產和國外採購，由於疫情高峰時僅買得到國外亞培、羅氏兩品牌，每劑採購價約95元，國產為70多元。

曾淑慧表示，目前庫存1000萬劑，最遠的效期為今年快底，最短效期為5月30日。以目前包裝4劑、5劑裝來算，約有200～250萬盒，鼓勵藥局「先進先出」為原則，希望提供防疫物資給民眾，有需要時就去篩檢。

她強調，國內目前一個月約有50萬人上呼吸道感染，若在乘上沒有看診的人數約四倍，一個月就有200萬人有上呼吸道症狀，這些有症狀民眾若都去拿，預估大約一個月內，就可以被民眾拿光。

但屆時若還是有剩怎麼辦？曾淑慧表示，會以一般廢棄污染處理，當初疫情緊急，寧願多買一點，也不要不夠，以免影響疫情。