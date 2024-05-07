小熊左投「投球哲學家」今永昇太旅美生涯前6場投出5勝0敗、自責分率0.78的優異成績，開季1個月之後他成為大聯盟球團高層眼中的最超值球員，在他們的「季外最佳合約」票選之中，今永獲得9票，力壓4票的大谷翔平，其餘球員最多都是1票。

某位美聯高層分析，今永這麼好的成績不會永遠維持下去，但他預估「今永是勝利貢獻值（WAR）可以達到3的投手，而且價錢並不誇張。」最好的合約肯定還要考慮到價錢，小熊4年5300萬美元簽下今永（符合條件可增加到5年8000萬美元），某位國聯高層評價說：「他的表現超過了市場價值。」

季外獲得各家關注的日本投手山本由伸，獲得道奇12年3.25億美元合約卻還未展現相應的實力。大谷翔平未來10年只領取2000萬美元，如果以年薪200萬美元來計算當然是超級不合理的戰力，不過道奇實際的支出相當於4.6億美元（7億美元計入通膨），所以今永目前看來比大谷更超值，畢竟先發投手永遠不夠用，事實上這次獲得選票的其餘球員全都是投手。

今永的四縫線平均球速92英里（時速148公里）並不算快，但是轉速很高並且是完美的後旋球，屬於頂級水準的「上升快速球」（rising fastball）。這種快速球對抗地心引力的能力更強，進壘時的掉落幅度小，容易讓打者誤判而打不好。此外他擁有決勝武器指叉球，這種球的掉落幅度最大，和上升快速球混合使用更令打者難以捉摸。