女星楊謹華近期參戰大陸競演節目《乘風2024》（簡稱《浪姐5》），演員出身的她以張惠妹的〈一個人跳舞〉登上初舞台，出乎意料的好表現，讓許多網友狂讚；近期節目開始進入分組演出，而在練習過程中，楊謹華透露自己過往的經歷，當場驚呆周揚青和何潔。

《浪姐5》近期播出的第2次公演賽前練習片段中，可見楊謹華與隊友們進到練習室時，聽到周揚青和何潔正在唱劉德華的經典歌曲〈冰雨〉，讓楊謹華忍不住上前問道：「妳們怎麼會唱這首歌？」而正當兩人疑惑為何楊謹華這麼問時，她才解釋，因為自己就是MV女主角，此話一出讓兩人非常震驚直呼「是嗎！」

楊謹華為劉德華〈冰雨〉MV女主角。（圖／擷取自YouTube）

事實上，楊謹華自15歲起便踏入演藝圈，但一開始，她的發展並沒有非常順利，直到19歲那年演出〈冰雨〉MV，才讓觀眾對她留下印象。而她過去受訪時曾提到，因為劉德華在片場展現出的敬業態度及精湛演技，才開啟她表演之路的第一扇門。直到2002年，楊謹華參加電視劇《我的祕密花園》，飾演林依晨、梁又琳劇中同學兼死黨，從此星路大開。