五月的第二個周日為一年一度的母親節，新北市板橋區一名女子收到里長贈送的母親節禮物，結果是3條領帶，讓她愣得說不出話，不少網友也傻眼，質疑領帶根本是去年父親節剩下的贈品，對此該里里長表示，今年母親節準備給里民的是3包濕紙巾，領帶為廠商額外提供，並非銷庫存。

原PO昨（6）日於臉書社團《爆廢公社二社》指出，收到里長送的母親節禮物，結果是3條領帶，她瞬間傻眼。從她上傳的照片來看，領帶的設計以深淺藍線條為主，非常男性化，但包裝最下方紅色字卡卻寫「祝天下媽媽，母親節快樂。」

圖文曝光後，網友猜領帶是去年父親節廠商贊助、未送完的贈品，紛紛開玩笑表示，期待今年父親節該里長贈送的禮物，「父親節再送內衣？」、「瞎到爆」、「送領帶好幽默」、「勒老公專用」等，不過也有部分人認為很多家庭是父兼母職，送領帶很合理。

據《三立新聞網》報導，該里里長表示，今年準備給里民的母親節禮物為3包濕紙巾，領帶則是廠商提供，額外加贈給里民的贈品，不是銷庫存，里長認為，即便女生不使用領帶，也可以轉送給家中的男性成員，若真的用不到，可再拿回里辦公室，將會轉贈給需要的人。