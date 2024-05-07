民眾黨立院黨團7日召開「興達發電廠偷排廢水 台電高層竟遮掩三年」記者會，指控興達電廠斥7億找外包商處理廢水，但始終無法驗收合格，認為台電包庇；台電澄清，這是不實的烏龍指控，主要是得標廠商在處理廢水的「量」無法達成契約規範，並非「質」不符合排放標準。

民眾黨立院黨團指出，興達電廠在2019年10月7日，就曾因廢水檢測「硼超標」被開罰486萬元；便透過限制性招標，委託「鴻超環保能源股份有限公司」處理電廠廢汙水，價格高達7億餘元。然而鴻超從測試開始就不合格，內部驗收資料顯示，多次驗收鴻超都無法達標。

並強調，台電不但未向鴻超要求解約或改善，還一路護航，甚至還到工程會「喬」違約金，從4000萬喬成700萬，最後一毛不用給。

台電表示，得標廠商履約能力不合格，是指得標廠商在處理排煙脫硫設備（FGD）廢水「量」無法達成契約規範，「質」方面則符合排放標準。目前興達電廠利用廠內既有以及得標廠商建置的廢水處理廠，廢水排放皆符合標準，且廢水排放前有連續自動監測，定期委託環境部認證之檢測公司在排放口進行水質檢測，並向高雄市環保局申報，同時台電極力要求得標廠商儘速改善設備，以達成契約規範要求。

針對記者會中播放的影片，台電澄清，影片顯示的是透過廠區既有管線，運用海水將煤灰輸送到灰塘，並不是FGD廢水排放；會透過招標委託外包，主因是放流水標準加嚴，因此才針對「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」進行招標。

台電強調，已針對廠商進行罰款，並要求廠商儘快改善。在FGD廢水「質」的處理上符合標準，興達電廠為因應得標公司處理量能不足，已透過改善電廠既有廢水場，提升處理廢水量，並於法規核准之放流口排放，絕對沒有偷排廢水的情況。