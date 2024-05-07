香港籍網紅劉偉健（Toyz），曾獲電競「英雄聯盟」世界冠軍，卻在2021年涉嫌販賣大麻煙彈遭起訴，最高法院認定劉罪證明確，且不符合自首要件，駁回上訴，依毒品罪判4年2月徒刑定讞，外界推論劉應在本月入監服刑，台中地檢指出，最高檢案卷尚未送達台中地檢署，劉男確切入監時間還不確定。

檢警調查，現年31歲劉偉健在2020年透過方姓男子，以60萬元價格向江男等人購買500顆大麻煙彈，每顆以4000多元至7000元不等賣出，2021年8月警方假扮買家逮捕李男，同年9月逮捕劉男，裁定150萬元交保。

檢察官認劉男身為公眾人物，有為數不少的年輕粉絲，言行應合於法度，以免仿效，竟販毒牟取暴利，實屬不該，但審酌其在偵查期間，坦承犯行供出毒源、配合偵查，請求法官依法酌減其刑，法院依毒品罪判劉偉健4年2月徒刑，劉男不服判決提出上訴，全遭二審及最高法院駁回。

外傳劉偉健最快將在本月入監執行，台中地檢署表示，最高檢案卷尚未送達台中地檢署，因此劉男確切入監時間還不確定；依據執行流程，經法院判刑定讞後，會將案件送到起訴的地檢署執行科，由檢察官決定發監日期，以傳票通知被告到案，入監執行成為受刑人。

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