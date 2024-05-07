高雄47歲劉姓女子於今年4月5日下午近3時駕駛自小客車行經翠華路與新庄仔路口，劉女違規右轉導致與同向的機車44歲谷姓男騎士發生車禍。谷男傷重，送醫不治。由於雙方至今尚未達成和解，死者家屬投訴媒體，此事因而曝光。

左營警方調查，當時劉女駕駛自小客車沿翠華路內側快車道（北往南）方向行駛，至肇事地欲違規右轉，致使當時沿翠華路（北往南）方向直行的谷姓男騎士閃避不及，滑倒後與自小客車發生碰撞，進而肇事。

此案導致谷男身體多處受傷，警方除緊急將傷者送醫外，並熱線請託院方全力搶救，但谷男仍傷重不治。劉女經查未受傷，雙方均無飲酒情事。由於劉女方面對此事不聞不問，僅委託保險公司處理，也沒有出面談和解，家屬對此相當氣憤，向媒體投訴，此事因而曝光。警方訊後依過失致死罪嫌，將劉女移送偵辦。

警方於肇事現場測繪、蒐證，並派員疏導車流，有關肇事責任，將陳報交通大隊判定。左營分局也呼籲，汽車駕駛人轉彎或變換車道時請依「標誌、標線、號誌」指示規定行駛，並呼籲用路人應遵守交通規則、號誌、減速慢行，以避免發生交通事故。