立法院民眾黨團今（7）日開記者會指控，興達電廠偷排廢水。對此，高市府環保局證實，經查電廠違反水汙法，開出3張罰單，累計裁處近500萬元。

環保局指出，經查興達電廠於2019年違反水汙法相關規定，裁罰3張罰單，共計裁處487萬8000元。

環保局強調，已進廠進行廢水排放許可文件符合度、法令規範查核及放流水質採樣檢驗，以確保該廠廢水處理設施正常操作。倘查獲違反水汙法相關規定，將依法辦理。

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