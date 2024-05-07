星座專家唐綺陽先前自曝有飛蚊症等多種眼疾，打算先做飛蚊症雷射治療，對此，眼科醫師表示，飛蚊症好發中老年人與重度使用3C產品者，建議平日要多補充葉黃素，不僅可以保養黃斑部與視網膜，也可能改善飛蚊症症狀。

飛蚊症患者的視野中常會看到一些移動物體，例如小絲條、小斑點、小蟲狀、塵埃等。眼科醫師林宜鴻在臉書「鴻眼醫生｜林宜鴻眼科醫師」PO文指出，飛蚊症在醫學上指的是「玻璃體混濁或玻璃體退化」，主要是因為老化造成，通常40歲以後開始出現。

林宜鴻表示，臨床上有些年輕人也有飛蚊症，這大多是高度近視者又習慣使用3C商品，促使眼睛提早老化所致，千萬不要輕忽飛蚊症，嚴重可能會視網膜剝離、甚至失明。

林宜鴻指出，飛蚊症現今沒有藥物能治療，症狀輕微者可學著和它和平相處，若症狀嚴重些，例如眼前開始有很大的黑點遮蔽視線，且嚴重干擾生活時，才會用飛蚊症雷射，把大黑點打散成小黑點，散在旁邊就比較不會影響視線。

對更嚴重、連雷射手術都無法改善患者，林宜鴻指，此時可能就會使用玻璃體切除手術，把患者玻璃體切除，灌入人工玻璃體，這是侵入性手術，通常不太建議年輕人做，因這手術副作用是半年至1年間，很有可能就會出現白內障。

如何預防飛蚊症？林宜鴻表示，日常就要做好護眼工作，建議把以下5件事行動養成習慣。

■避免長時間、近距離用眼。

■用眼30分鐘，閉眼休息5至10分鐘。

■避免過度使用3C用品。

■避免熬夜。

■補充葉黃素，可以保養黃斑部及視網膜，不只預防、也可能讓飛蚊症變淡。

北市聯醫松德院區藥劑科藥師林威廷在北市衛生局官網所PO衛教文章中指，葉黃素是眼睛內視網膜黃斑部的重要成分，可抑制自由基，過濾藍光以減少對眼睛感光細胞的傷害，但人體無法自行製造葉黃素，必須由額外攝取。

林威廷指，富含葉黃素的食物，包括菠菜、甘藍菜、綠花椰菜、豌豆、青椒、芥藍菜等綠色蔬菜，與櫛瓜、玉米、小黃瓜、南瓜、胡蘿蔔、柳橙、奇異果、葡萄與蛋黃等。