中台世界博物館響應518國際博物館日，14日至19日連續6天開放民眾免費入館參觀，鼓勵民眾走進博物館，輕鬆享受藝文時光，館方規畫「心齡時光」系列主題活動，展出春節期間上百名遊客共同書寫268字組成巨幅《心經》，集結眾人念力化作祝福，傳遞給參展觀眾。
中台世界博物館指出，為了呼應國際博物館協會（ICOM）年度主題「博物館作為文化傳承、教育、終身學習的力量」，推出「心齡時光」系列主題活動，展出2024年春節期間上百名遊客揮毫書寫268字組成的巨幅《心經》，並規畫2場與《心經》有關的展件導覽，讓觀眾學習用正向積極的態度面對生命；針對親子客群則推出《心經》知識王線上問答遊戲，完成挑戰可兌換小禮物。
14日至19日連續6天開放民眾免費進入中台世界博物館期間，適逢5月佛誕節，同時在木雕分館舉辦8場「佛誕故事導覽」與供花體驗活動，讓觀眾欣賞佛教藝術的同時，感受佛教文化。
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