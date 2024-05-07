森林在氣候變遷的環境下，扮演著保護生物多樣性的重要角色，因此準確數據對於監測森林復育計劃至關重要。有鑑於此，META與世界資源研究所（WRI）攜手合作，研發一項以人工智慧（AI）繪製的全球樹冠高度地圖，這份資料能夠檢測全球各地的個體樹木，更棒的是，所有與樹冠高度相關的數據和AI模型都能夠免費商用！

過去全球森林的統計資料絕大多數來自於中低解析度的衛星影像，因此針對農業、旱地及高山森林等較為分散的林木區域時，資料會存在些許差異。不過META現在以AI繪製出的全球樹冠高度地圖分辨率為1公尺（早期約為10~30公尺），能夠更精確地檢測全球的森林分布，進而協助森林檢測。

為什麼需要檢測森林呢？因為政府間氣候變化專門委員會（IPCC）認為，森林管理是減輕氣候變遷影響的重要工具，利用AI進行高解析度、大規模的繪圖資料能夠提高數據準確度，以此觀察山林復育的情況。相較砍伐樹木，山林復育需要更精確、清晰的資料，以分析幼樹、疏林的規模並掌握復育情況。

如今AI的運算能力日漸進步，現在已經能以一棵樹為單位進行檢測，並且能夠運用在航空及無人機影像上。森林對於全球碳市場及保護生物多樣性至關重要，META與WRI為吸引更多有志人士一同護林，決定將全球樹冠高度地圖的數據和AI模型公開，供一般民眾自由免費使用及商用，盼能以此為引力，激發各國大神為永續盡一份心力。