台東舊站特區。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府運用2年時間擴大打造具備觀光、文化、休閒、育樂及運動的「舊站特區」。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴7日赴台東縣議會施政總報告，她說明近年台東慢經濟逐步發酵，觀光、建設、產業等發展，並宣示將運用2年時間擴大打造具備觀光、文化、休閒、育樂及運動的「舊站特區」，「台東縣將繼續挑戰未來、沒有極限」。

饒慶鈴說明，台東縣以舊火車站為中心的市區觀光景點鐵花新聚落，將近50公頃的蛋黃區，每年吸引上萬遊客到訪，但其周邊環帶無法連結串接，產生破碎感，動線與、光線不明及特色不顯等。

台東縣府跨局處與中央機關互動整合，讓舊站再現全新風華，做好動線整理及環境營造，將統一全區指標導引及識別系統、加強照明，未來將設置鐵道森林市集、以櫥窗計畫發展策展型商圈，新生廣場也將打開。

饒慶鈴提及，為吸引優質大型企業進駐台東，首先需升級基礎建設，縣府推動的太平溪右岸一路通工程已於5／1全線通車，另台東市危險路口改善、知本龍馬大道、大武愛國蒲新橋、縱谷嘉武橋改建今年完工；鹿野寶華橋新建、南王橋拓寬及綠島南寮外環道等工程可望2年內完工。

另外，富岡港擴建部分，防波堤及新生地填築工程今年底完成、客運大樓新建工程預計8月將公告招標。台東縣也是全國第1個補助民船汰舊換新的縣市，最快下半年會有2艘全新交通船投入營運，新船必須提供6年淡季船班航運。台東森林公園景觀改造計畫明年暑假完工，將拆除多餘設施、強化水環境及親子休憩功能。

至於招商引資，台東推動慢經濟以來，以最自然、真實的面貌搭配快效率的服務，吸引4859萬次旅遊人潮、公司登記及商家營業額均每年攀升，帶動招商。將攜手國產署、東基公益活化太平榮家舊址，打造9.2公頃樂齡健康長照園區，杉原灣已完成招商，將化身為文化教育多功能基地。