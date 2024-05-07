花蓮縣政府與觀光署將在震後推出振興方案，刺激縣內觀光經濟，無黨籍縣議員魏嘉賢希望縣府能對縣內飯店、旅館等進行總體檢，確保建物安全性，增加觀光客的旅遊信心。（無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢服務處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮強震重創地方觀光，縣府與觀光署將推出振興方案，鼓勵遊客到花蓮旅遊，縣議員建議縣府應對轄內旅館、飯店建物進行總體檢，增加觀光客入住信心。建設處表示，震後啟動緊急評估，排除紅黃單建物的立即危險，後續需由所有權人主動檢查、了解損傷狀況，負起房屋使用安全責任，但政府能協助安排技師前往評估。

花蓮縣政府與觀光署將分別在5月跟6月啟動振興方案，刺激旅人到花蓮旅遊，帶動縣內觀光經濟，不過0403強震之後，花蓮餘震不斷，無黨籍縣議員魏嘉賢也因此擔憂會影響旅人到花蓮觀光的信心，希望縣府能對縣內的飯店、旅館等進行總體檢，確保建物安全性。

魏嘉賢表示，花蓮近日地震頻繁，加上新聞媒體不斷報導，對花蓮人來說感到相當恐慌，更何況是外地民眾，縣府雖期盼旅客在5、6月進到縣內觀光，但旅人可能因不了解縣內旅館、飯店建物現況而對旅遊卻步。

他接著說，天災或許可怕，但更可怕的是人禍，尤其是當可以預防而未能避免時，希望建設處能在近日對縣內飯店、旅館等進行總體檢，提供建物維修等相關建議，讓縣民安心，也能為縣內的觀光增添不少信心。

建設處長鄧子榆表示，地震發生後縣府立即啟動緊急評估，對受損嚴重的建物貼上紅黃單，請住戶暫時撤離，主要目的是排除危險，民眾後續若擔心房子狀況，這部分已超出緊急評估範圍，不過縣府0423餘震後還是有實施複評，請技師協助評估建物最新狀況，給予建議，但未來建物是否要修繕，仍需由所有權人與技師討論修復方式。

他說，不論是飯店、相關營業場所，甚至是住宅大樓等，非地震期間有損傷，如外牆磁磚掉落，依照《建築法》77條，房屋所有人要對房屋負起安全使用責任，91條也有祭出相關罰則；天災部分也是一樣概念，房屋所有權人要主動檢查了解建物損害後的狀態並主動處理，這是原則，但政府可以協助後續安排技師評估的部分。