毓（左四）8日生日，成員XXIN（左起）、采甄、許媛媛、Nico、Ayeon送上生日蛋糕。 （天空娛樂提供）

毓媽媽專程到韓國為女兒煮生日大餐。（天空娛樂提供）

Nico與媽媽宛如姐妹花（天空娛樂提供）

許媛媛與媽媽感情親密。（天空娛樂提供）

幻藍小熊（GENBLUE）成員毓8日歡慶18歲生日，媽媽「人肉快遞」飛到韓國探班，還煮了一桌家常菜讓全員大快朵頤，毓跟媽媽也提前歡度母親節，毓看到媽媽當場流下感動淚水，其他成員看了也跟著落淚，直呼：「感謝毓媽媽，讓我們都感受到滿滿的母愛！」

毓是團員中的人氣王，擁TikTok百萬粉絲，亮眼外型更被粉絲封為「港風美人」！生日前夕她跟媽媽、成員一起慶生，成員分別獻上禮物及親手為她做的生日蛋糕，滿滿的祝福讓她感動表示：「我是一個幸運的女孩，已經擁有的太多！我想把我最想要的生日禮物分享給大家，並用溫馨的擁抱謝謝大家對我的愛！」

幻藍小熊在母親節前夕發行全新單曲〈聽妳的話〉，人在韓國受訓的她們，用歌聲送上對媽媽的祝福，並透過單曲歌頌母愛偉大，祝福全天下媽媽母親節快樂。每位成員在錄製時都不禁想到媽媽而紅眼眶，大家在唱出對媽媽思念的同時，也把媽媽最常對自己說的話當成「平安符」時時刻刻記在心裡；其中隊長XXIN因為個性太ㄍㄧ ㄥ常被媽媽叮嚀適時放鬆；「最美國中生」Nico、采甄、許媛媛則因為正處發育期，讓媽媽每次打越洋電話的第一句就是「要吃飽！」采甄更說到：「我媽還問我有沒有吃飯錢，怕我餓到變太瘦！」

而正在韓國受訓的幻藍小熊除了用歌聲謝謝媽媽外，也為媽媽採買母親節禮物，許媛媛和采甄想送媽媽保養品，采甄說：「我還記得我小時候每年都會送媽媽母親節小卡和禮物，每次我都以為媽媽會隔天就把禮物丟掉，但直到我十幾歲的時候才發現我每年的禮物到現在他都好好的收藏在抽屜裡。」

值得一提的是，幻藍小熊去年發行的紀念專輯《FOR YOU》不僅獲粉絲青睞，更獲Hit Fm肯定而一舉入圍「2024hito流行音樂獎」最受歡迎組合，為此在韓國訓練的6人在近期將飛回台灣參加盛會，以嶄新面貌登上台北小巨蛋舞台與久違的歌迷相見歡，隊長XXIN透露：「距離上次近距離見到歌迷已經是4個多月前，非常期待這次一起同樂的機會，也希望能把握時間與家人相聚。」