林右昌指出，面對國際人才競逐挑戰，為使優秀外來人士歸化我國更友善便利，這次修法放寬外國高級專業人才申請歸化居留年限，從現行的每年須有183日以上合法居留的事實繼續5年，放寬為繼續2年，或曾在我國領域內合法居留繼續5年以上，無須每年有183日以上合法居留之事實。

內政部表示，為感謝殊勳外籍人士長期在台居留奉獻，在醫療、社福、教育等領域，以及對偏遠鄉區的奉獻，這次增訂有「殊勳」於我國的外國人或無國籍人，申請歸化免徵國籍許可證書規費1,200元。

此外，內政部也新增無國籍兒少被社福機關或機構監護者，可由其監護人主動協助申請歸化，以符兒少最佳利益，落實兒童權利公約第7條保障兒童取得國籍權利。林右昌說明，因應民法成年年齡調降為18歲，這次修法將條文涉及外國人「未婚未成年」部分，改為「未婚且未滿18歲」，以明確界定。

另考量現行規定，無國籍兒少僅可由國人養父、養母代為申請歸化，為完備保障未成年兒童權益機制，這次新增由社會福利主管機關或社會福利機構為其監護人，也可代為申請歸化我國國籍；林右昌表示，這次修法將可更完整落實政府保障兒童取得國籍的權利。

內政部補充，這次修法也配合地方制度法及公職人員選舉罷免法規定，增訂直轄市山地原住民區民選公職人員，即其區民代表會代表及區長，具外國國籍並擔任我國公職者，由直轄市政府解除其公職規定，以完備選舉制度。