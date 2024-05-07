陽光帥警蔡文豪服務於龜山分局大華派出所，因平日與兒子「勇敢小偷辰辰」的可愛互動網羅將近10萬名IG粉絲，上月拍攝「龜山防詐小學堂」與網友分享識詐技巧，播出後觀看次數已逾20萬次，廣受好評，網友紛紛留言表示以實際案例分享的宣導方式非常實用，敲碗續集，蔡警也順應粉絲意，針對租屋詐騙推出第二集。

(蔡依珍翻攝 )

5月延續防詐小學堂推出第二集假租屋篇，由帥警蔡文豪、警員林政翰及偵查隊警員陳安如，以輕鬆的聊天方式向大家解說現今常見的「假租屋詐騙」手法，歹徒先以華麗的房屋照片及低廉的價格吸引租客注意，當租客提出看房需求時，歹徒向民眾誆稱需匯訂金才能看房，並表示已有多人在線上等候，預約從速等話術迫使民眾心急，等到租客匯款完後歹徒便消失無法連絡，租客才驚覺受騙為時已晚。

影片中列出四點識詐與防詐方法：1.不輕易提供身分證及匯款。2.房源照片稀少且無真實感。3.租金與市場行情相比過高或過低。4.不回答房客提出的問題，刻意轉移話題。

龜山警分局分局長蔡啟仁提醒民眾，詐騙手法與話術日新月異，不斷的更新進化，沒有最高階、只有更高階，民眾應時時保持警覺，遇到詐騙莫驚慌，冷靜、求證不嫌煩，可撥打165反詐騙專線查證或110報案專線，多一分小心、減少一分損失，落實社區警政增進警民合作，以維護自身安全及避免財物損失。