立法院國民黨團提案，邀請準總統賴清德於就任總統後赴立院國情報告，排入10日立法院會討論事項。民進黨團幹事長吳思瑤表示，依法就應該交由黨團協商，冷凍期至多1個月，若朝野有共識，也可在冷凍期內予以進行，要建立起憲政慣例，不是創造憲政惡例，國民黨、民眾黨應提出合宜方式，要用即問即答的方式，或用其他創設的方式，都是不宜的。

吳思瑤表示，520即將進行交接，看到在野黨一再說要邀請賴清德到立法院國情報告，賴清德多次對外說明，個人樂意也願意到立法院向立委進行國情報告，展現他的誠意。

吳思瑤說，今天在程序委員會，已經看到國民黨提案，希望學習美國、法國總統致國會進行國情咨文的制度，依立法院職權行使法，邀請賴清德到立院進行國家大政方針報告，但是對於要即問即答、統問統答，國民黨提案是語焉不詳的。

她指出，提案第一句就提到要學習美國、法國，美、法制度都非常清楚，報告完直接離場，不接受任何提問，也無需進行回答，如果要學美國、法國制度，到底是同意賴清德報告完離場？目前為止在國民黨提案沒有進一步訊息。

吳思瑤也說，民眾黨提案，很清楚邀請賴清德報告，依法回應立委提出之問題，但是要即問即答或是統問統答，提案沒有辦法判斷，最好方法是回歸法治，立法院職權行使法規定，邀請總統國情報告完畢，發問時間、相關安排等由黨團協商定之，依法就應該交由黨團協商，這是現在法規，未來進行民進黨團立場就是交由黨團協商，訂出朝野都可以接受的方式，不要逾越憲政規定。

吳思瑤指出，依照程序委員會提案，依程序會在周五立法院會決議案討論，依法應該朝野協商，未來進行時間當然就個朝野來定之，國民黨、民眾黨希望總統先國情報告，再來行政院長施政報告，有無扞格？大家要發揮政治智慧，透過朝野協商，好好商議，朝野一起對話，定出最好的方式，這是中華民國立法院第一次邀請總統赴立院報告，希望合憲合規，建立起憲政慣例，不是創造憲政惡例，大家就時間、方式、是否詢答、如何詢答討論。

針對國情報告日期？吳思瑤表示，依法規拉下協商的冷凍期至多1個月，若朝野有共識，也可在冷凍期內予以進行。最重要是朝野和和氣氣、在黨團協商過程針對總統赴立院國情報告形式時間，大家取得共識。

至於5月21日有可能？吳思瑤說，這周院會是5月10日，如果朝野一周內完成協商，要看大家共識如何，依照程序賴清德做好準備，國民黨、民眾黨是提案邀請的一方，應當提出合宜的方式，合乎憲法的進行方式，如果一再逾越憲法規定，要用即問即答的方式，或用其他創設的方式，都是不宜的，大家要展現政治智慧，也要彰顯國會議事圓融。