台鐵豐原=后里間西正線K174＋500處，一輛大型砸道車昨深夜因不明原因引擎起火燃燒，波及電車線，台鐵公司派員搶修，至今下午才恢復雙線通車。台鐵公司目前有8輛大型砸道車，扣掉事故車輛剩7輛，另已有購車規畫，將再購置7輛大型砸道車。

台鐵大型砸道車於行駛中發生引擎起火事故，波及東、西線上方電車線，駕駛與隨車人員平安下車於道旁監控，所幸無人傷亡。經搶修後於今晨4時53分以東正線單線雙向通車，下午1時7分完成西正線搶修作業，恢復雙線通車，也導致行經該區間列車平均延誤約5至15分鐘，事故原因正由運安處調查中。

台鐵公司表示，目前大型砸道車有8輛，該事故車為1993年購入，使用超過30年，扣掉事故車輛還剩7輛大型砸道車，台鐵砸道車皆依規定期程保養檢修，每日出車前進行一級保養，較大型的二級保養則每年1次，該事故車今年1月才做過二級保養，也是台鐵初次砸道車起火事故。

台鐵公司提到，砸道車主要功用為穩固軌道，因應車輛老舊，目前已有購買新車規畫，將購置7輛大型砸道車與10至20輛中型砸道車，今年已順利招標。