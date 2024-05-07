5月12日「國際護師節」將屆，台大雲林分院感謝護理人員長期付出，7日在虎尾院區舉行「國際護師節慶祝大會暨系列活動」，除智慧護理應用研討會，並安排吞嚥教學闖關活動，強調高齡問題是國家發展的關鍵議題，如何顧好長輩吞嚼吞嚥機能尤其重要，希望藉此活動，讓大家自我評估吞嚥能力。

今年國際護師節系列活動共有3大主題，分別為「愛的傳承」慶祝大會、「吞嚥力UP，享受美食不卡卡」闖關活動、「智慧護理」學術研討會，藉此感謝護理師們的付出。為讓護理師方便臨床衛教病人，醫院也引進衛教機器人，並辦理創意命名活動及頒獎，讓護理師們感受到肯定與鼓勵。

院長馬惠明表示，雲林老年人口已突破20％，台大雲林分院與國家衛生研究院成立「高齡醫學暨健康福祉研究中心」，長期關心雲林在地鄉親身體健康，特別安排「吞嚥評估」闖關活動，教導如何增進口腔肌力，以及藉由日常練習強化吞嚥肌群，以享受進食樂趣，提升健康幸福感。

馬惠明說，近年來，智慧醫療是醫療界與科技界關注的議題，智慧醫療包括智慧病房、遠距醫療等，台大雲林分院目前護理人力約1050人，是20年前的3倍多，但因環境變遷，讓護理工作難上加難，透過資訊科技運用，可大幅改善工作流程，提高護理照護品質，為病人帶來更多便利與進步。

立委張嘉郡指出，台大醫院可說是雲林醫療的一盞明燈，國際商業雜誌CEOWORLD公布「2024年擁有最佳醫療保健體系的國家」，台灣繼2023年後，再度登上第1名，希望這個第1名不是血汗的第1名，而是能夠讓醫生及護理人員也都得到相對應的照顧與支持。