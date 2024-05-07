韓國戲劇電影圈的大事「第60屆百想藝術大賞」今(7日)在首爾三成洞COEX D館舉行，主持人是申東燁、秀智、朴寶劍，湯唯等藝人，昨晚便預告今將出席，最引人矚目的話題是宋仲基、宋慧喬這對無緣夫妻，將在離婚5年後首度同場出席，到時是否會同框令人好奇。

韓國媳婦湯唯昨在IG發文：「臨睡前，突然跳出的相簿回憶，太神奇了，它怎麼知道明天是百想？ ！」，她用影片回憶去年在典禮上的點點滴滴，也首度放出和秀智、朴寶劍、宋慧喬等人的照片，而她與秀智、朴寶劍等人近期接拍金泰勇執導的《Wonderland》，電影的第一波預告海報也在近日曝光，將於韓國當地6月5日上映。

湯唯昨預告會參加百想大賞。（圖／達志影像）

此外，宋仲基與宋慧喬5年前閃電離婚，如今男方已經梅開二度與英國籍女星凱蒂（Katy Louise Saunder）結婚，去年1月生下一子，升格人夫與人父；宋慧喬去年則是以《黑暗榮耀》再度翻紅，兩人都確認將出席典禮，是否狹路相逢也使外界好奇。

湯唯曬出與宋慧喬、秀智、朴寶劍的合照。（圖／翻攝自tangwei_mbox IG）

「雙宋」宋仲基、宋慧喬當年以《太陽的後裔》假戲真做擦出火花，2017年舉行盛大婚禮，還邀來章子怡一同吃喜酒，未料一年八個月後宣布離婚，宋仲基方面先出聲表示：「我們希望圓滿結束離婚協議，而不是互相指責誰對誰錯」，宋慧喬公司則說：「由於因個性不合，雙方無法克服彼此的不同，不得已做出了這樣的決定。」網友猜測離婚和生育問題、第三者有關，宋慧喬公司強調：「為了雙方，懇切地拜託大家不要進行激烈性的報導和推測性的文章等。抱歉讓大家費心了，今後會努力以更好的面貌與大家見面。謝謝」。