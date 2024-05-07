苗栗縣大湖鄉公所日前接獲情資，得知台中市林姓男子涉嫌將外縣市事業廢棄物，載往大湖鄉苗52-3新鯉農路邊坡任意傾倒，公所隨即報警處理，經警方追查通知林男到案說明，並依依廢棄物清理法及飲用水管理條例等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

大湖鄉公所今天發布訊息表示，該案經通知苗栗縣政府環境保護局、苗栗縣警察局大湖分局現場勘查採證，擴大調閱周邊監視器「以車追人」，迅速掌握涉案林姓嫌犯身分。

警方獲報到場查緝。（大湖鄉公所提供／李京昇苗栗傳真）

林男已經違反廢棄物清理法第46條未依規定處理廢棄物污染環境，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；違反飲用水管理條例第5、20條汙染水源水質，處10萬以上100萬元以下罰緩。

大湖鄉長黃惠琴更強調，本次稽查就是要民眾及不法業者切勿心存僥倖，日後環檢警合作將更加緊密並持續強力查緝，努力達成大湖永續環境目標及削減環境犯罪行為，同時呼籲全民一同來監督，共同維護大湖美好的生活環境，若發現任何不法行為，請立即通報苗栗縣公害陳情專線0800-066-666、大湖鄉清潔隊037-994598。