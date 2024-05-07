阿里山奮起湖車庫是阿里山林鐵唯一木構車庫，耗資3400萬餘元，於今年完成整建修復。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山奮起湖車庫鄰近縣道169與奮起湖車站，且具雙向出入口，位處奮起湖地區黃金地段。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山奮起湖車庫鄰近縣道169與奮起湖車站，位處奮起湖地區黃金地段。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

具嘉義縣定古蹟文資身分的阿里山奮起湖車庫，曾是阿里山火車登山過程中最重要休息與保養場所，也是阿里山林鐵唯一木構車庫，經耗資3400萬餘元，現奮起湖車庫已整建完成，林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處規畫標租、委外經營，希望承載山林間百年記憶的老車庫，能提供旅客更優質遊憩服務。

奮起湖昔日因林業鐵路發展，成為山林交通與維運重要據點，早年不論上山或下山的蒸汽火車，都會在奮起湖加水、補充煤炭、更換蒸汽火車頭後才繼續上路，因此有了「奮起湖便當」的產生，至於奮起湖車庫自1985年改作古老蒸汽火車展示場，陳列退役蒸汽機車與火車老照片。

林鐵及文資處經5年多的調查研究、規畫設計及施工，耗資3400萬餘元，於今年完成「縣定古蹟奮起湖車庫」整建修復，木構車庫全木造，採台灣檜木紅檜為修復主要材種，保留既有木榫接構件，同時完整修復車庫周邊加煤台、水鶴等鐵道設施，呈現過往蒸汽火車運作的鐵道文化精華，另強化排水系統、設置無障礙設施、增設細水霧消防設備，提升木構古蹟火災防護能力等。

林鐵及文資處同時委託專業設計團隊以「山行記憶・奮起湖」策展主題，透過「林鐵人文與地景」、「林鐵職人的日常」與「百年機具與林鐵文物展示」3大主軸，介紹奮起湖車庫的修復歷程、奮起湖站的多元角色、以及山行火車的運輸風景外，也更透動態展演，讓遊客近距離觀看現地機具、列車整備、運行及林鐵職人檢修事務日常等林鐵限定版文資動態保存畫面。

奮起湖車庫除已規畫策展外，林鐵及文資處更將部分空間公開標租，標租面積167.6平方公尺，租期5年，開放民間業者承租，未來提供允許營運項目包括參觀、展覽、會議之休閒、文教場所及商品販售、簡易餐飲但禁明火烹煮、活動策展、空間管理等複合式經營等，欲透過民間的創意營運思維，為縣定古蹟奮起湖車庫加值，歡迎具有創意營運思維的廠商在5月20日前投標。