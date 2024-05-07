波蘭政府6日表示，將繼續為烏克蘭2萬個星鏈（StarLink）網路設備的運作提供資金。星鏈是烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的軍事通訊重要網路。

烏克蘭數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）2023年12月曾表示，烏克蘭境內約有4.7萬個「星鏈」終端在運營，其中1.95萬個由波蘭提供。

據波蘭通訊社引述波蘭數位事務部長高科斯基（Krzysztof Gawkowski）在訪問基輔時表示，「我們現在擁有超過2萬個星鏈，其運營由波蘭資助。」他強調，「星鏈為烏克蘭軍隊提供支持，也為醫院提供支持。」

美國億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX 公司擁有的星鏈，是一個近地軌道衛星網路，可為偏遠地區或正常通訊基礎設施癱瘓的地區，提供互聯網服務。

不過，烏克蘭和馬斯克之間的關係幾個月來一直很複雜。去年，馬斯克拒絕啟動克里米亞城市塞凡堡（Sevastopol）網路的請求，以支持烏克蘭對俄羅斯海軍艦隊的攻擊。他表示，如果他同意的話，SpaceX 將「明確參與重大戰爭行為和導致衝突升級」。

同樣在去年，他表示，在同意維持聯繫之前，他的公司不能無限期地資助烏克蘭的服務。