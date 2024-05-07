大學生助學貸款、打工比例居高不下，南臺科大學為了讓學生安心就學，每年提供高額獎助學金，112學年度支出獎助學金達1億4400餘萬元，其中獎學金約8700萬元，助學金則超過5600萬元，其中自籌資金達7400多萬，為私立科大第一！

南臺科大學務長鄭淑真表示，南臺每年有許多學生申請助學貸款，學校是教育單位，肩負為國育才的重要責任，所以南臺每年投入相當多的獎助學金，供學生申請或在校工讀的機會，就是期望學生在求學期間，以學習為重，希望學生在減緩經濟壓力同時，在專業知識和人文素養上都有長足進步，將來能成為國家重要的人才。

「學生只要好好讀書，安心在校工讀，就可能賺取包含學雜費、生活費等所有讀書時需要的花費。」校方表示，112學年度支出的獎助學金達1億4400餘萬元，其中獎學金約8700餘萬元，助學金則超過5600萬元。

南臺科大指出，除每年提供高額獎助學金，讓學生在校期間減輕生活負擔外，更連續6年獲得教育部高教深耕計畫完善就學協助機制補助，每年結合基金會、企業、校友等各界善心人士捐款及教育部補助款投入約2000萬元，照顧經濟不利及文化不利學生，輔以各項學習輔導機制，如提升英語能力、青春好樣讀書會、考照補助及證照獎勵、專題製作補助、職涯輔導、社團培力、補救教學課程等，鼓勵經濟不利生以學習取代打工，重拾課業重心。

校方指出，統計迄已協助累計超過4萬5000人次學生獲得幫助，南臺科大也將持續爭取相關補助，照顧經濟不利學生，期許同學透過教育習得專長，改善自身環境以求未來美好發展。