台南南紡購物中心「一卡通無現金體驗樂園」可近距離欣賞可愛的兔田有聲造型一卡通。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

「peko！」兔田佩克拉（兎田ぺこら）是日本虛擬YouTuber，甚至成為2023年度全球觀看時數最高的女性實況主，為慶祝出道5周年，與iPASS一卡通合作推出首款會發出聲音的聲造型一卡通，話題性十足。

大大兔耳麻花辮、魔性的笑聲、身為「奇蹟三期生」成員的兔田佩克拉，於2019年7月7日出道，在Youtube頻道圈粉超過250萬名，甚至成為2023年度全球觀看時數最高的女性實況主；憑藉招牌口頭禪「peko」在全球掀起一股「peko熱」，甚至一度登上台灣年度網路流行語之一，「族長」魔力非同小可。

適逢兔田佩克拉出道5週年之際，與iPASS一卡通合作推出首款會發出聲音的「hololive production 兎田ぺこら有聲造型一卡通」，兔田佩克拉裝在紙箱的Q版立體造型，透過嗶卡晶片感應就會自動發出「peko」音效，從造型到聲音都完整還原兔田獨特又超萌模樣，。

一卡通公司表示，該有聲造型一卡通目前於南紡購物中心的「一卡通無現金體驗樂園」展覽首度曝光，可近距離欣賞到可愛的兔田有聲造型一卡通，另外，台北地下街Y區也有設置主題拍照區供粉絲打卡拍照。