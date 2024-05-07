高雄市一名失業男子劉志明，10年前持鐵鎚在左營哈囉市場，搶奪陳姓女教師錢財還性侵殺人，歷經5審均判死，今天（7日）上午更四審逆轉改判無期，理由是劉男無搶奪證據，有教化可能。女師丈夫出面痛批，法官竟要他舉證被搶了多少錢，還幫劉男硬凹當時不算計畫性搶奪、殺人，「這樣對家屬公平嗎？」。

開庭過程，女師丈夫均親自出席，多次出庭呼籲法官考量家屬心情、判劉男死刑。但高雄高分院上午更4審逆轉宣判，認為劉男犯行並非「情節罪重大之罪」，原審也無相關更生可能性鑑定，最後改判無期徒刑，可上訴。

女師丈夫拿出女師遇害當時揹的小包包，他強調，這些年來，不論到哪裡都會帶著，因為他知道這是唯一重要證物，就算拉鍊壞了，也不惜修復保存。（袁庭堯攝）

為了讓自己長期抗戰，女師丈夫逼自己參加馬拉松，維持體能。為了更四審，他特地自費再多請一位律師，沒想到竟然迎來失望的判決結果。（袁庭堯攝）

2014年12月3日，劉男因女友提分手感情受挫，酒後騎機車帶著鐵鎚要去找女友理論，行經高雄左營區的哈囉市場時，見到素不相識的退休女教師正在路邊打開轎車，臨時起意欲強盜她的汽車來代步，便用鐵鎚重擊她頭部致大量出血死亡，甚至性侵得逞，並搶走內有2000元的皮包騎車逃逸。

一、二審時，法官以劉男行凶手法已達泯滅人性程度，並無再教化可能判死刑，但最高法院以「沒釐清矯正教化可能」為由發回更審。

更一審認為，劉男犯行有永久與世隔離必要，仍判其死刑，但最高法院以「警方調查紀錄不明」為由再度發回更審。更二審仍維持判死，但最高法院認認為劉男「強劫行為」調查未盡，再度撤銷發回更審。更三審認為，劉男企圖奪取陳女汽車及身上2000元現金，強盜事實明確，還強調劉男犯行特別慘忍，檢察官求處死刑並無不當。

更四審認為，針對搶奪2000元現金部分，僅有劉男單一自白，欠缺其他證據，只能判斷是隨機、偶發性犯案，而非計畫性為之，不符合公政公約第6條第2項所定「情節最重大之罪」。劉男犯案為隨機性，原審認定他犯下「情節罪重大之罪」未有相關專業領域之鑑定人、機關、團體，就劉男有無更生改善可能性進行鑑定，或提出量刑前社會調查報告，不宜判他死刑，最後改處無期徒刑，全案仍可上訴。

女師丈夫今天中午聽到判決結果，強調當時正在上課的他「差點抓狂」，忍住情緒告訴自己，不能讓憂鬱、躁鬱症復發。

痛批，最高法院審理過程，要他舉證女師當時確實被搶走2000元，才能證明劉男有搶奪事實，簡直不合理。他拿出女師遇害當時揹的小包包強調，這些年來，不論到哪裡都帶著小包包，因為他知道這是唯一重要證物，就算拉鍊壞了，他也不惜修復保存。

「車上行車紀錄器都錄到拉拉鍊的聲音，嫌犯也承認從包包裡面拿走錢！」女師丈夫控訴，最高法院法官竟然要他舉證當時到底被搶走多少錢？是2000多元？還是2000元？他拼命找存摺、發票舉證，最後仍被認定無效。

針對劉男非計畫性搶奪、殺人，女師丈夫痛批，劉男自陳案發前就帶著自製的短榔頭，在市場旁榕樹下喝酒，鎖定開車經過的女師，隨後還騎車尾隨女師汽車、回頭張望、確認車內只有一人，接著等待女師進市場採買後，趁其上車不備下手犯案。

當時，女師被他錘到奄奄一息一席，劉男還逼問她「暗鎖在哪裡」，女師傷重無法回答，劉男竟殘忍繼續鎚擊致死。女師丈夫淚問「這一切難道都不算計畫性搶奪、殺人」嗎？

針對無教化相關鑑定報告部分，女師丈夫不滿指出，過去高雄榮總就出具報告，劉男性犯罪再犯率52％，凱旋醫院也證實劉男無精神相關問題，強調「教化與否的判斷是法官的責任」，法官為何無視？還把責任推回給鑑定單位？

女師丈夫強調，劉男有法律扶助基金會派任的3位律師，他只有犯罪被害人保護協會派給1位律師，在法庭上明顯不對等。這些年來，他為了讓自己長期抗戰，逼自己參加馬拉松，維持體能。為了更四審，他特地自費再多請一位律師，沒想到竟然迎來失望的判決結果。

「台灣就沒有廢死的條件！」女師丈夫強調，國外廢死是搭配「終身監禁」，劉男無期徒刑，最快60多歲就能出獄，簡直縱虎歸山。

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