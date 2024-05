任天堂藉由推出《薩爾達傳說:王國之淚》(The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)等熱門遊戲延長Switch遊戲機的生命周期,但市場聚焦的是下一代Switch究竟何時發布,以及其銷售前景。

Switch遊戲機在2017年上市,隨著產品逐漸老化,給任天堂營運帶來的提振恐將持續減弱。

此前媒體曾報導,任天堂已經通知供應商和軟體合作夥伴,其下一代Switch遊戲機的上市時間將延至2025年3月以後,並已取消最初排定在今年底發表的計畫。

任天堂上年度(截至2024年3月)營收為1.67兆日圓,成長4.4%。營業利益成長4.9%,為5289.4億日圓。淨利成長13.4%,為4906億日圓。

上年度賣出1570萬台Switch遊戲機,優於內部上修後的預測。由於上年度前9個月的銷量就達到1374萬台,因此任天堂在今年2月將全年銷售目標從1500萬台上修至1550萬台。

就上年度第四季而言,營業利益為645億日圓,落後分析師預估的747億日圓。

該公司預期本財年全年營收為1.35兆日圓,下滑19.3%。營業利益預估衰退24.4%,為4000億日圓,不及分析師預估的4780億日圓。淨利估暴跌38.9%,為3000億日圓。