任天堂藉由推出《薩爾達傳說：王國之淚》（The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom）等熱門遊戲延長Switch遊戲機的生命周期，但市場聚焦的是下一代Switch究竟何時發布，以及其銷售前景。

Switch遊戲機在2017年上市，隨著產品逐漸老化，給任天堂營運帶來的提振恐將持續減弱。

此前媒體曾報導，任天堂已經通知供應商和軟體合作夥伴，其下一代Switch遊戲機的上市時間將延至2025年3月以後，並已取消最初排定在今年底發表的計畫。

任天堂上年度（截至2024年3月）營收為1.67兆日圓，成長4.4%。營業利益成長4.9%，為5289.4億日圓。淨利成長13.4%，為4906億日圓。

上年度賣出1570萬台Switch遊戲機，優於內部上修後的預測。由於上年度前9個月的銷量就達到1374萬台，因此任天堂在今年2月將全年銷售目標從1500萬台上修至1550萬台。

就上年度第四季而言，營業利益為645億日圓，落後分析師預估的747億日圓。

該公司預期本財年全年營收為1.35兆日圓，下滑19.3%。營業利益預估衰退24.4%，為4000億日圓，不及分析師預估的4780億日圓。淨利估暴跌38.9%，為3000億日圓。