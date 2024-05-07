周二南韓KOSPI指數收盤漲57.73點或2.16%，為2734.36點。交易所成交金額為適中的10.9兆韓元(約80億美元)。

美國在上周五公布非農就業人數成長放緩，至17.5萬人，激勵了投資人對聯準會今年降息的押注。首爾投資人在周一休假結束，返回崗位紛紛加碼股市。

Kiwoom證券分析師Han Ji-young說，追蹤華爾街的上漲行情，使得Kospi指數今日得以重新站上2700點。

外資買超1100億韓元股票，並為連續第六個交易日買超。

南韓主要巨型股票都上漲。領頭羊三星電子上漲4.8%，為8.13萬韓元。SK海力士飆漲3.7%，至17.9萬韓元。電池製造商LGES升0.13%。

汽車股全數上揚，現代汽車漲0.4%，子公司起亞汽車漲1.6%，汽車零件供應商現代Mobis升1.1%。

韓元匯率上揚，為1360.1韓元兌1美元。