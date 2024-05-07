聯詠第一季營收244億元，季減少10%、年增加1.59%；單季淨利48.9億元，季減少8.15%、年增加2.98%；每股淨利8.04元。單季毛利率41.1%，季減少0.39個百分點、年減少0.82個百分點；營業利益率21.1%，季減少2.17個百分點、年減少2.49個百分點。

副董事長王守仁表示，第一季消費性電子淡季，加上工作天數減少，故營收表現符合財測。第一季毛利率因產品組合優化，表現優於先前預估。

《半導體》匯賺！愛普*Q1淨利年增490% 後市樂觀看待
《熱門族群》折疊手機出貨催油門 軸承2檔Q1「報」佳音
《半導體》聯詠法說倒數 外資4情境預估一次看
#季減少 #淨利 #百分點 #聯詠 #04元
透過【Google新聞追蹤中時新聞網