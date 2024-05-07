聯詠第一季營收244億元，季減少10%、年增加1.59%；單季淨利48.9億元，季減少8.15%、年增加2.98%；每股淨利8.04元。單季毛利率41.1%，季減少0.39個百分點、年減少0.82個百分點；營業利益率21.1%，季減少2.17個百分點、年減少2.49個百分點。
副董事長王守仁表示，第一季消費性電子淡季，加上工作天數減少，故營收表現符合財測。第一季毛利率因產品組合優化，表現優於先前預估。
聯詠(3034)今日舉辦法人說明會，第一季適逢產業淡季，單季淨利季減少8.15%、年增加2.98%，每股淨利8.04元，惟在產品組合因素下，毛利率表現優於預期。
聯詠第一季營收244億元，季減少10%、年增加1.59%；單季淨利48.9億元，季減少8.15%、年增加2.98%；每股淨利8.04元。單季毛利率41.1%，季減少0.39個百分點、年減少0.82個百分點；營業利益率21.1%，季減少2.17個百分點、年減少2.49個百分點。
副董事長王守仁表示，第一季消費性電子淡季，加上工作天數減少，故營收表現符合財測。第一季毛利率因產品組合優化，表現優於先前預估。
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