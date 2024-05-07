聯電4月合併營收為197.41億元，較上月成長8.67％，也較去年同期成長6.93％，累計今年前四個月合併營收為743.73億元，較去年同期成長2.34％。
聯電4月營收雙成長 寫16個月新高
晶圓代工廠聯電（2303）公布4月合併營收為197.41億元，較上月成長8.67％，也較去年同期成長6.93％，單月營收繳出雙成長表現，並寫下16個月營收新高，第二季營收可望較首季溫和成長。
晶圓代工廠聯電（2303）公布4月合併營收為197.41億元，較上月成長8.67％，也較去年同期成長6.93％，單月營收繳出雙成長表現，並寫下16個月營收新高，第二季營收可望較首季溫和成長。
聯電4月合併營收為197.41億元，較上月成長8.67％，也較去年同期成長6.93％，累計今年前四個月合併營收為743.73億元，較去年同期成長2.34％。
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