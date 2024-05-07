夏季是蚊蟲孳生的季節，一名男子為撲殺倉庫中的蚊子，他在捕蚊盒內放一張塗滿雪芙蘭的衛生紙，成功誘捕到大量的蚊子，密密麻麻的屍體照，讓一票人震驚直呼「原來雪芙蘭這麼有效？」有內行人表示，要誘捕蚊子不一定要用雪芙蘭，市面上含有香味的乳液都有用。

原PO今（7）日於臉書社團《爆廢公社》指出，他在倉庫的捕蚊盒內放一張塗滿雪芙蘭的衛生紙，兩周後再打開，發現密密麻麻的蚊子屍體，捕蚊的成效非常好，直呼是「倉庫蚊蟲滅絕計畫。」

文章僅曝光1小時，已有逾500多人關注，不少網友都很驚訝，直呼原PO的方法根本是祖宗八代全抄，但也有人表示，滅蚊子不一定要用雪芙蘭，舉凡市面上含有香味的乳液都有效果，像是綿羊油也能成功捕蚊。

留言中也有不少網友突破盲點，開玩笑說，「所以擦雪芙蘭的人，很容易被蚊子咬？」、「討厭一個人就拿雪芙蘭給他擦」、「雪芙蘭吸蚊子？難怪我那麼容易被叮，我無時無刻一直塗。」