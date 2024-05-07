母親節快到了！為感謝視障母親育兒辛勞，愛盲基金會推出「愛盲生活自主培力計畫」，支持視障媽媽育兒，其中因遺傳性白內障及眼球震顫導致視力受損的馨方媽媽坦言，小朋友出生後從泡奶、餵奶都是挑戰，而為了辨識嬰兒大便為便秘或拉稀，由於無法視別，甚至只能用手分辨。

愛盲生活自主培力計畫提供視障母親包括一對一諮詢與培力、居家生活環境安全評估、親子互動休閒課程辦理、產檢和孕期照顧手冊易讀與有聲書製作、醫療與政府資源介紹媒合服務。

馨方媽媽表示，自己沒有任何後援，照顧剛出生的嬰幼兒時十分焦慮，沒想到後來孩子更被診斷出自閉傾向、先天性白內障，從餵奶、泡奶，洗澡還要擔心孩子會不會溺水，大便軟稀程度分辨等，帶孩子去早療等都是挑戰。

馨方媽媽提及，由於嬰兒推車在自己身前，無法看到眼前障礙的她只能身先士卒的辨識眼前的樓梯、路障後，再推著推車往前。

因為懷孕導致眼壓飆高、視力只剩0.01的姿瑩媽媽則說，原本可以開車、騎車去上班，卻沒想到會後天失明，讓她一度感覺是世界末日、甚至足不出戶，在愛盲的協助之下，透過定向行動、手機等讓她認識周遭環境。她提及，育兒過程中有時無法辨識孩子皮膚狀況，都要旁人提醒，也讓她十分焦慮。

愛盲基金會盼透過訓練與學習，協助視障媽媽們適應孕期、產後的不安與慌亂，也提供所有視障者生活自主相關服務，盼能他們安心成家立業。