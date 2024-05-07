全家「藍莓乳酪蛋糕麵包」，45元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

超商猛攻烘焙市場「軟食力」，自有品牌再掀戰火。全家去年創立minimore後，帶動甜點業績爆發性成長逾5成，近期再以自家名義打造通路首見新甜點；7-11不讓競業一支獨秀，瞄準21至40歲女客新推甜點品牌「LADEARS」，以小分量個人化的甜點滿足全時段享用需求；萊爾富、OKmart亦持續鑽研特色烘焙品，在白金商機中持續累積各自的擁戴者。

7-11近期推全新甜點品牌「LADEARS」，首波共8款商品，標榜親民價、高質感兩特色。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11去年甜點專櫃中的「半月燒」狂賣540萬顆，今年順勢入列新品牌LADEARS首波主打商品，42元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11觀察，超商手工甜點業績去年成長逾5成，其中又以杯裝甜點、塔皮、生乳包等類別成長逾7成，因此本月以「西式冷藏甜點」作開發主軸打造新甜點品牌「LADEARS」，號稱每支商品歷經10次以上調整，首波共推8款高質感甜食，包括嚴選檳榔心芋泥內餡且乳香清爽不膩的「芋泥生乳捲」、以屏東檸檬搭酥脆塔皮呈現香氣的「法式檸檬塔」等，5月14日前買LADEARS、昂舒巴黎品牌指定甜點搭CITY CAFE大杯美式／拿鐵可省20元 。

全家自豪擁有研發甜點近20年的資歷，去年打造minimore後，至今已推百款以上甜點，不少更成明星商品，像是「脆皮泡芙」創下7秒賣1顆、半年推8種口味的紀錄，近期再推以藍莓顆粒果醬拌入奶油乳酪的「藍莓雙餡起司塔」；另即起也以自家名義開創南韓人氣點心「扁可頌」，將可頌麵包壓延至32層，層次豐富且口感厚實帶勁，更有便利商店首款一體成形「麵包夾蛋糕」的商品「藍莓乳酪蛋糕麵包」，以澳洲奶油乳酪及加拿大野生小藍莓製成的濃郁內餡，吸引更多愛嚐鮮的Z世代族群。

萊爾富新推3款究餡麵包新品，包括抹茶紅豆、復古牛奶糖、香濃咖啡口味，均38元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富去年5月推出「究餡麵包」品牌後，平均月銷量逾15萬個，今年新升級，除了麵包體更蓬鬆柔軟，內餡也增量20％提升飽足感，近日再推3款新口味包括「抹茶紅豆」，嚴選日本靜岡抹茶粉搭特調紅豆奶油霜，不過於死甜，28日前買究餡麵包新品搭指定飲品，合購優惠價59元。

OKmart持續開發「OK熊麵包系列」，包括口感Q彈的「熊吐司」。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart持續發展「OK熊麵包系列」，品項包括吐司、鬆餅、銅鑼燒等，其中超萌「熊吐司」標榜製成繁複營造軟Q口感，適合作為早餐或是下午茶。