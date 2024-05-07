Lulu在當地戲水，玩得不亦樂乎。（天地合娛樂提供）

Lulu分享多張美照。（天地合娛樂提供）

Lulu開心慶祝33歲。（天地合娛樂提供）

Lulu分享泳裝美照。（天地合娛樂提供）

Lulu（左）與好友 Amanda在泳池邊享受愜意時光。（天地合娛樂提供）

Lulu在當地挑戰射箭。（天地合娛樂提供）

Lulu挑戰高空彈跳。（天地合娛樂提供）

Lulu（黃路梓茵）在去年集滿三金主持殊榮，又在影集《此時此刻》爆發演技，多元發展讓人刮目相看。她上月底與好友們前往有「天堂原型」稱號的東非小島模里西斯，進行一場犒賞自己辛勞的奢華之旅，同時也歡慶自己的33歲生日。

Lulu趁旅遊空檔，在社群分享她在無邊際泳池的泳裝辣照，這讓粉絲們想起她與林柏宏在《此時此刻》甜蜜戲水的橋段，直呼「怎麼少了林柏宏？」Lulu笑言，愛比昂渡假村真的充滿恬靜與浪漫氛圍，「這邊完全是適合小情侶來談戀愛，或是新婚夫妻促進生育率的地方。」

她說，此趟印象最深刻的回憶，就是好友們集體戴上向日葵頭套，跑到她房間搖擺著頭套、大唱生日快樂歌，滿足她私下的「南港向日葵aka台中野玫瑰」稱號。

除了好友們的向日葵頭套，眾人還特別準備卡通《歡樂好聲音》的豬頭面具給Lulu戴上，讓畫面宛如詭異的慶生儀式。她事後才知道，因為豬頭面具太貴，所以只能讓壽星獨享，「回想起來才覺得，原來慶生還有預算問題，超白爛好笑的」。

Lulu當晚還換上朋友們訂做印有她鬼臉與生日字樣的白T恤當團服，「我本來準備好的白色華麗性感禮服都沒穿，我們就整團都穿我的醜臉白T去玩」。

她戴著草編的浮誇皇冠與寫有「Birthday Queen」的背帶，所到之處都受到遊客及員工的祝福，連吃飯的桌上也有用色米批湊的「lulu happy birthday」字樣，堪稱是全島最高調的壽星，「超級酷，今年生日是最多外國人跟我說生日快樂的一次」。

Lulu說，過去聽到模里西斯的形容詞都是「天堂」，所以今年趁著33歲生日，邀請三五好友一起去慶生兼度假，她入住當地2間不同風格的飯店，「一到這邊後，我整個一直大叫，真的是天堂！Club Med渡假村在以不破壞自然環境下打造，所有設施都讓人覺得超放鬆，真的是人間天堂！」

她在ClubMed安排下，體驗空中飛人、網球、射箭和高爾夫球，另也在印度洋體驗滑水、風帆船、獨木舟和水中有氧等，海陸玩好玩滿，Lulu笑說：「每一項活動都非常有趣又新奇，只是一陣猛玩下來，我全身貼滿痠痛貼布，也是偏激烈。」

Lulu談到生日願望，表示：「今年自己生日願望，跟往年生日願望一樣，都是希望我愛的人都可以平安健康，心理跟生理都是，我現在已經收到我想要的禮物，大家平安在一起，這趟旅行很順利很開心，就是我最想要的生日禮物。」

剛結束10天的假期，Lulu一回國就立刻上工，並透露「下半年陸陸續續有一些新節目的計畫、還有例行的主持工作，希望都可以順利進行」。酷愛旅行的她也許願未來想到全世界旅游，「想去冰島泡湯、芬蘭看極光找聖誕老人、印度擠火車、祕魯馬丘比丘看當年的印加帝國、探訪阿爾卑斯山等，世界這麼大，都想去走走看看」。