想要預防大腦退化，到底該怎麼做？對此，花蓮慈濟醫院院長、神經外科醫師林欣榮提供3招，分別是運動、正念及吃素，對於防止腦部退化，都能發揮很好的效果。其中他提到，吃素的好處就是能攝入大量抗氧化物質，除了有益於腦部健康外，亦能保護心血管、降低罹癌風險。

醫師林欣榮在《名醫觀點》中分享預防腦退化3招。首先是運動，他提到，運動能啟動大腦神經迴路，其控制著人體的舌頭、手、腳等，讓此迴路不要生鏽，就能越用越好。並建議每天應多走路，無論快走或慢走都行，也可做各種的體操、重量訓練等，皆為很不錯的選擇。

其次是正念，林欣榮說，也就是做正向的事，且每件事都應有責任心、完成要做的事，從中取得成就感，也要多鼓勵別人做好事，每天保持好的情緒，就有助於預防大腦退化。

最後是吃素，林欣榮提到，許多腦部疾病都與腦血管阻塞有關，主要來自於高血壓、高血糖、高血脂的問題。當攝取太多的紅肉，會讓血管裡面的內皮細胞、平滑肌細胞老化，導致血管阻塞情形越來越嚴重；而吃素好處就是能獲取很多抗氧化物質，以此來降低氧化物對血管的傷害；亦能讓血管內皮細胞分泌更多的血管舒張素，對於預防腦中風、心血管疾病，產生正面效益。

除此，林欣榮還說，吃素也可以保護內臟，以及預防肝癌、大腸直腸癌等癌症，亦有抗發炎的作用，而抗發炎又與抗癌、抗老化有關，很值得於日常生活中來好好實踐。