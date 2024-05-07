出國旅遊時，會花多少錢買行李箱？一名網友家中有3個行李箱，在疫情前購入，一個大約2、3萬，現在想買大尺寸行李箱，卻發現某知名品牌的冰箱型行李箱已漲到5萬，驚呼怎麼這麼貴，引起網友熱議。

原PO日前在PTT表示，疫情前家裡有3卡行李箱，一個約2、3萬，用起來很不錯，現在想再買個大的，但一看該品牌的冰箱型行李箱一卡要5萬元，去德國買也要4萬元，好奇是不是被某名牌收購的關係，所以價格上漲變成精品。

對此，網友們看到一卡行李箱要5萬紛紛搖頭，反正是給地勤摔，一律買最便宜的就夠，「買個兩、三千的也能用五、六年」、「行李箱是拿來丟的，想當精品推著走，買登機箱就好」、「光放在輸送帶一次外殼就磨損了」、「好市多買一買就好」、「買個幾千塊堪用的就好啊 反正是消耗品」。

還有過來人分享買行李箱的經驗，「我都網購28吋1千塊的，壞了根本沒差」、「買3000元行李箱，2年換一個，20年才3萬元」、「其實夜市5000元那種也夠好用了」、「十幾年前在PTT團購的三千塊行李箱，到現在還是頭好壯壯」、「行李箱淘寶一千多就有了，便宜又好用」。