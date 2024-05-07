基隆市德和國小的帶式橄欖球隊日前在全國比賽中奪冠，市府補助市立暖暖高中建置草皮球場也於日前完工，基隆市長謝國樑7日上午出席了球場啟用儀式，並與兩校的橄欖球隊共同在現場開球。謝國樑表示，市府將做學生最堅強後盾，積極推動基隆體育的三級銜接或職業賽事。

今年3月，基隆市德和國小帶式橄欖球隊榮獲「第78屆全國橄欖球錦標賽國小帶式混合組」冠軍，這也是近8年內，第三度勇奪全國橄欖球錦標賽冠軍。德和國小校長賴鴻吳表示，感謝市府對於體育環境的補強改善，挹注資源供各級學校設置多樣化的基層運動選手訓練站，並額外補助經費供學校參與賽事，讓孩子方有機會在全國競賽的舞台上展現訓練成果發光發亮。

基隆市暖暖高中國中部發展橄欖球體育專項，組隊以來曾榮獲111年台北市中正盃七人制橄欖球錦標賽國中男子組碗級冠軍，以及112年第56屆全國清忠盃橄欖球錦標賽冠軍的好成績。

因為暖暖高中原有的訓練場地是壓克力球場，且有多處破損，不僅讓球隊訓練產生問題，也容易造成隊員受傷。為此，市府投入352萬餘元，協助暖暖高中進行整體操場整建，重點就是將橄欖球訓練場原有壓克力材質改善翻新為人工草皮，同時也設置成手球訓練場。

謝國樑強調，德和國小跟暖暖高中的學生們在橄欖球比賽中屢獲佳績，市府跟教育處當然要做學生們最堅強的後盾，基隆市的體育在全國發光發亮，不管是三級銜接或是職業體育賽事，市府都會繼續努力推動，也請各界給予支持鼓勵。

暖暖高中校長單益章說，原本的場地破損，一下雨就泥濘不堪，感謝市政府補助經費完成學校操場整體空間改善，除了人工草皮橄欖球和手球訓練場之外，還有兩邊的排球場，也充分提供校隊訓練和平時學生運動優質的活動場地。新的球場雨後一小時就能立刻進行訓練，相較以往簡直有天壤之別。

在為球場開球啟用之後，暖暖高中國中部與德和國小的橄欖選手更舉辦了一場友誼賽，謝國樑也在現場觀賽，為學子們打氣加油。