副縣長鄧桂菊等人觀賞表演並給予掌聲。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣私立明德教養院主辦的《動感旋律藝起來》第11屆身心障礙才藝表演賽，5月7日在文化觀光局中正堂舉行，有來自桃園等縣市16支身心障礙團隊參賽，各團隊道具一應俱全賣力演出。副縣長鄧桂菊肯定身心障礙者在舞台上盡情揮灑，舞出璀璨人生，並強調縣府團隊會持續挹注資源，保障身心障礙及弱勢族群的權益與福利。

明德教養院創辦人宋月娥、院長孔怡惠指出，感謝縣府與熱心社團對社會公益的支持，希望透過才藝表演賽提供弱勢團體與機構服務對象一個表演舞台，讓外界看見身心障礙孩子熱情舞動生命力，打破社會對身障者的刻板印象，也藉此培養團隊合作精神與榮譽感，激發他們的潛力。

第11屆《動感旋律藝起來》才藝表演賽，除苗栗縣的6家身障機構、3個身障社團參與外，還有來自桃園、新竹、台中及台南4縣市的友好機構組隊熱情參賽，為競賽更添精彩度；比賽選在母親節前夕舉行，正希望這些孩子的精彩演出，能被媽媽看見，增加正能量。

副縣長鄧桂菊率縣府社會處副處長邱苹榛出席，立委邱鎮軍秘書曾秋桃、劉岳泓、市公所秘書廖莉雯等人，也到場為參賽團隊加油打氣；參賽隊伍則精心打扮顯現青春活力，道具也一應俱全，16支參賽團隊依序上台賣力演出，還不忘高舉標語或口頭祝福天下的媽媽母親節快樂，來賓和觀眾備受感動，紛紛報以熱烈掌聲。

鄧桂菊表示，很開心看到參賽隊伍都做了最好的準備，希望大家在舞台上盡情揮灑，用最棒的演出拿到最佳成績，讓自己更有自信。當前社會尤應重視公益與利他的理念，促使整個社會營造溫馨、美好氛圍，生活更和諧、幸福。

鄧桂菊強調，縣長鍾東錦帶領的縣府團隊，非常重視孩子的教育，以及身心障礙者和弱勢族群的權益保障；縣府會持續與立委邱鎮軍和陳超明密切合作，中央與地方齊心協力，戮力使縣政建設和服務鄉親都一次到位。