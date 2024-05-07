高雄市回收廠商付費收運台東市保麗龍，自4月15日上路以來，增加市庫收入。（蕭嘉蕙攝）

台東市長陳銘風今（7）日進行施政報告，環保政績亮眼，去年率全縣之先，試辦電器業保麗龍包材回收，今年4月中全面啟動非食品用保麗龍回收，由高雄市回收業者付費收運，解決保麗龍去化難題。陳銘風表示，未來願代收各鄉鎮市保麗龍回收物，以利鄉鎮互惠。

台東縣保麗龍使用大戶為電器業者，主要用以包裝大型家電，避免運送碰撞損毀，由於縣內缺乏保麗龍去化管道及放置空間，環保單位及清潔隊長年拒收，而業者下有對策，將保麗龍包材分切為細塊，再隨垃圾一同丟棄。

有鑑於此，加上保麗龍屬應回收項目，市長陳銘風上任後，積極尋求外部處理廠商，去年與中華民國保麗龍回收協會成員之一的業者達成合作，以電器業者為對象，試辦為期半年的保麗龍包材回收計畫，期間評估回收運行狀況並規畫調整量能，今年4月15日起全面開放家戶非食品包裝類保麗龍回收。

「全縣第一且唯一執行保麗龍回收的鄉鎮市」，陳銘風表示，過去是拿錢求廠商協助回收，如今是廠商付費主動收運，統計回收量已達370公斤，未來也將免費協助其他鄉鎮清收。

陳銘風提醒，食品用保麗龍及未清潔的保麗龍無法回收，另外，保麗龍無須裝袋，直接交由資源回收車即可，後續由專人整理後裝入廠商專用的垃圾袋。