立法院民進黨團總召柯建銘昨失言指出4月3日發生大地震是老天有眼，引起花蓮災民不滿，認為是在傷口灑鹽，儘管柯事後道歉，風波持續延燒，花蓮藍營、白營今天更跳出來強烈譴責、要求柯下台。花蓮縣議會綠營黨團雖不認同柯的言論，但也希望其他陣營不要再煽動仇恨，讓事情淪為政治口水戰。

柯建銘失言後雖立即道歉，卻不被花蓮民眾接受，事件持續延燒到今天，國民黨花蓮縣黨部與縣議會黨團、民眾黨花蓮縣黨部、吉安鄉民代表會跟縣長徐榛蔚依序表達不滿，要求柯下台、民進黨主席、總統當選人賴清德道歉，白營更喊話綠營議會黨團為昨天反對柯言論的聲明稿簽名，以示負責。

綠營議會黨團幹事長、縣議會胡仁順表示，柯總召昨因國民黨團總召傅崐萁阻擋議事進行，強推不合適的法條，一氣之下說出非常不妥的言語，造成災民嚴重傷害，花蓮縣議會綠營黨團第一時間發聲明表達遺憾，不同意柯的說法。

胡仁順說，柯建銘事後已連續3次道歉，但話已說出口、傷害已造成，他認為，所有公眾人物應謹言慎行，即便已道歉，但還是需要有實際作為來彌補過錯，建議協助推廣花蓮觀光，甚至帶親友、同仁及黨團到縣內旅遊，刺激、活絡地方經濟。

胡仁順最後也提到，柯建銘昨天已道歉，縣府也希望不要在災民傷口灑鹽，但今天早上從國民黨團、民眾黨、縣府到吉安鄉公所，均大張旗鼓不斷重述柯的失言內容，痛批這些行為根本是「鹽灑了又灑、在災民傷口傷了又傷」，嚴陣呼籲大家不要再進行政治操作、煽動仇恨。