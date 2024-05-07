屏東地院7日開延押庭，周典論強調最近心臟一直刺痛，昨天還送急診，希望法官可以讓他交保，周典論親友也希望他可以交保。（謝佳潾攝）

國民黨籍屏東縣議長周典論力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統，卻涉嫌違反選罷法連署行賄罪嫌遭屏東地檢署起訴，且目前在押4個多月，屏東地院7日開延押庭，周典論強調最近心臟一直刺痛，昨天還送急診，希望法官可以讓他交保，對此，法官表示待開合議庭後裁定。

周典論從去年12月26日遭收押後，今年2月22日又被法官當庭裁定延押3個月，並禁止接見通信，聽庭支持者聞訊後哭喊「議長加油」，事隔2個多月後，法官7日再開延押庭，周典論以身體不適為由，積極爭取交保。

周典論向法官說，他最近一直有心臟刺痛的問題，昨天以前在看守所看了幾次醫生，醫生有開阿司匹靈、舌下錠給他，但他昨天又因胸痛去屏基掛急診，醫生有開給他止痛藥、也有幫他做檢查，但還沒看報告。

周典論續道，他以前每3個月都會去門診定期追蹤心臟疾病，去年10、11月去高雄聯合醫院做最後一次檢查時，院長有跟他說，需要做心導管手術，因為他3條血管已經堵塞2條，血管近70％有堵塞，因此希望法官讓他交保，讓他可以在外面治療。

周的律師也稱，心臟病有分分鐘面臨死亡的危險性，也是非保外就醫難以治癒，因此希望法官可以讓周典論交保。

此外，律師也強調，周典論所涉的罪嫌非5年以上重罪，且偵查至今都沒有任何事實可以證明他有罪，再者，同案的其他被告都是緩起訴、類似案件的被告也都緩起訴，若再續押的話，恐怕會違反比例原則。

律師還說，當他們勘驗相關錄影光碟後發現，檢察官在調查過程以及記載程序上都有瑕疵，並與內容不符，且有刻意排除律師在場做筆錄的狀況，甚至還有故意漏載有利周典論的證據，他們質疑這些都是刻意操作。

三度到場聽庭的副議長盧文瑞說，議長的心臟狀況真的不好，希望法官可以給予應有的人權，讓議長交保出來，議長絕對不會逃避，至於目前議會開議的時間未訂，還是希望可以等到議長出來後決定。對此，法官表示，交保與否，將與合議庭法官開會後裁定。