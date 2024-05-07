台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS快閃君毅。（校方提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣私立君毅高中今年科技院校繁星升學成績再創佳績，校方推薦14人全數上榜，錄取國立科大8人創校史紀錄，校方7日分享喜悅，全校師生與有榮焉。

錄取國立高雄餐旅大學餐飲管理系的學生何孟韋，從小對餐飲有濃厚興趣，君毅國中部畢業後直升餐飲科。導師鄭婉菁表示，在學習上，孟韋勇於嘗試新事物、學習更多技能。高中三年，考取多張證照，其中包含跨領域的電腦硬體裝修國家技術士證照，也代表學校榮獲全國技藝競賽金手獎第3名、全國技能競賽中區金牌等亮眼成績。她非常感謝學校提供良好的學習環境，更感謝師長用心栽培與付出。

錄取國立雲林科技大學的學生馬靖絜說，自己懷著對會計濃厚的興趣，不僅立志通過國家技術士會計乙級檢定，並以國立科大會計系為第一志願。導師吳翠萍表示，高中三年，靖絜考取了20張證照；除此之外，靖絜積極參與校內、校外各項比賽，例如以「電子商務平台之行銷策略及消費者行為偏好調查－以 PChome 為例」為研究主題，參加全國小論文比賽，榮獲甲等佳績。

靖絜提到在君毅「幸福滿滿」，因為資料科的曉玲主任與班導師翠萍老師，都像媽媽般溫暖地關愛著同學們，君毅這一站真幸福。

錄取國立高雄科技大學的林歆鈦表示，很慶幸自己選讀君毅高職部，感謝學校提供優質的學習環境，還有師長們不辭辛勞用心教學，使自己高中三年在知識與技術上的能力不斷提升，做人處事的態度上更加成熟。

歆鈦特別感謝導師黃俊龍老師與楊昇運科主任，俊龍老師認真指導其準備全國技藝競賽、考取全國技術士電腦硬體裝修乙、丙級證照，而昇運主任指導考取國家技術士網路架設乙、丙級證照。考取了雙乙級證照的優異表現，讓自己獲得成長與自信。

錄取國立澎湖科技大學的鄧勤文說，為爭取繁星的機會，每一次小考、段考都很努力準備考試，以確保名次。在準備證照檢定時，學校的課程安排與老師們的指導，都是幫助同學讓順利通過檢定的最大因素，勤文感性地說，在君毅六年，十分感謝老師、主任和同學們的照顧與支持，讓自己可以安心順利學習、如願考上理想的大學。

校長林慶旺表示，今年高職部科大繁星推薦14人全數上榜，且國立科大有8人，成績亮眼。君毅整合各項資源，努力為孩子創造最優質的學習環境，讓所有孩子適性揚才，發光發熱。

近年就近選擇直升高中部、高職部人數增加不少、表現特別傑出，學生在君毅中學奠定了知識與專業技能的基礎，優異的表現證明了就讀君毅是正確的選擇。

另外，校方策略聯盟台鋼科技大學師長，也率領台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS快閃君毅，歡慶君毅中學科大繁星締造亮眼成績。