南投縣水里、集集仰賴集集支線列車帶來觀光人潮，因應台鐵公司強化集集支線基礎設施，2日起列車只往返彰化縣二水站及南投縣濁水站，濁水至車埕停駛1年半，改客運接駁，立委游顥6日要求台鐵及觀光署研議振興方案，或比照許淑華曾提出水里到車埕的優惠措施，降低觀光衝擊。

台鐵公司擬依法調整票價，該公司董事長杜微與交通部次長胡湘麟6日赴立院交通委員會進行專案報告，立委游顥也關切台鐵集集支線因強化基礎設施，2日起南投縣濁水站至車埕站列車停駛，改客運接駁，衝擊觀光產業。

台鐵公司強化集集支線基礎設施，濁水至車埕列車停駛1年半，立委游顥要台鐵及觀光署研議振興方案。（立委游顥提供／楊靜茹南投傳真）

游顥指出，台鐵集集支線從彰化縣二水出發，途經濁水、龍泉、集集、水里至終點車埕，2021年8月台16線邊坡坍方，造成隧道及軌道受損，列車只能行駛到集集站，時任立委、南投縣長許淑華曾邀相關單位與商家座談，提出協助方案，如今停駛範圍擴大，要求台鐵公司比照先前的振興方案，不要讓民眾因鐵道整修工程而影響生計。

游顥近一步說明，指過去集集到車埕段列車停駛期間，台鐵公司及觀光署曾提供車站周邊商家補貼減免措施，早已有例可循，要求台鐵公司加快集集站附近攤商租金減免，觀光數則能因應地方需求提出產業觀光振興方案，盡快照顧因火車停駛導致生計受影響的百姓。

杜微說明，集集支線1號、2號及3號隧道啟用迄今超過80年，其中2、3號隧道因邊坡崩塌造成隧道受損及軌道變形，2日起濁水至車埕段施工，改由客運接駁，並加強疏運班次，將配合地方研議因火車停駛的補償方案；觀光署副署長周廷彰亦表示，目前水里已建置自行車道及車埕觀光小學堂，將邀地方討論提出觀光振興方案。