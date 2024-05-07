過去南韓在造船領域方面具強勢競爭力，但近年此趨勢已出現逆轉，韓媒《BusinessKorea》報導，大陸造船技術快速進步，加上低價優勢，使南韓造船業承接的訂單逐漸減少，未來恐怕難扳回一城。

報導指出，航運研調機構Clarkson Research統計數據顯示，2024年第一季全球新造船舶訂單共1034萬CGT(Compensated Gross Tonnage，修正總噸)，其中，南韓造船廠新船訂單噸位新船訂單噸位449萬CGT，占全球總訂單量的43.4%，輸給大陸的487萬CG、占比47.1%。

專家指出，由於大陸造船競爭力強大，南韓不可能超越大陸。根據南韓進出口銀行海外經濟研究所第一季航運和造船報告，直指南韓在市占方面幾乎不可能超越大陸，因為大陸正搶下更多造船訂單，並蠶食之前由日本主導的中型船舶市場。

多位南韓造船業內人士分析，過去大陸在世界造船市場上主要依賴價格戰，但最近開始增強技術實力，原本以中小型船舶為主，如今擴大搶攻大型船舶市場，在第一季獲得日本客戶訂購12艘13000TEU貨櫃船的訂單。