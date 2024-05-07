蔦日子夏日招牌飲品，篤綠篤檸檬、青檸女朋友。（蔦日子提供／吳娮翎台北傳真）

初夏手搖飲、冰品沁涼搶市，除了聯名拼話題、衝買氣，各大業者也爭相推出話題新品，讓消費者在經典品項外，有更多嚐鮮新品可以選擇。

手搖飲品牌迷客夏推出「夏日康波」系列新品，8日率先上市「粉綠豆鮮奶冰沙」，選用產銷履歷、環境友善的台南 5 號粉綠豆，每次費時 2.5 小時熬煮，與迷客夏自家綠光鮮奶完美融合，打造滑順的口感，採每日限量供應；15日祭出「夏日莫西多」及「鳳梨康波綠／青」，「夏日莫西多」杯杯手工搗製新鮮薄荷 30 秒，並加入鳳梨康波與茶底調和，讓香氣完整釋放，是清爽零酒精飲品，「鳳梨康波綠／青」帶些許檸檬酸香，將在地鳳梨康波融入經典綠茶與青茶，果茶系愛好者必點。

手搖飲「蔦日子」，繼新竹巨城、新竹遠百及台中Lalaport蔦巢，再進軍桃園，首站座落在內壢的家樂福商場1樓，8日起至10日推出開幕慶，至內壢家樂福蔦巢門市購買指定飲品，第2杯5折優惠，需同調味同冰量。每人限定購買1組，除歡慶開幕，業者也預告，夏日招牌飲品也將陸續回歸。