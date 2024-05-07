新北市板橋今7日5時許發生一起住宅竊案，警方半小時即逮捕嫌犯。（圖／警方提供）

新北市板橋今7日5時許發生一起住宅竊案，警方半小時即逮捕嫌犯。（圖／警方提供）

新北市板橋今7日5時許發生一起住宅竊案，警方半小時即逮捕嫌犯。（圖／警方提供）

新北市板橋今7日5時許發生一起住宅竊案！民眾報案指稱，起床時，赫然發現住處客廳燈開啟，且屋內門窗遭打開，同時聽聞一樓鄰居呼喊有小偷，隨即查看放置窗台2個包包，內有新臺幣3千672元、耳機1個、信用卡及證件等物已遭竊，立即報案。

警方表示，警力獲報到場後，依報案人及目擊民眾所述於周邊找尋，並調閱監視器追查，30分鐘後在縣民大道一段64巷與稚暉街46巷口，見一名著白色T恤、黑色長褲男子符合竊嫌外觀特徵，且神情緊張坐於路旁機車上，遂上前盤查。經查為41歲陳姓男子自知難逃法網，主動將所竊取財物交付，並告知逃逸時丟棄竊取財物位置，於現場宣讀權利後將陳嫌逮捕，全案訊後依竊盜案移送新北地檢偵辦。

板橋分局呼籲民眾如在家存放現金或貴重物品，建議住家可加裝保全設備，並定時檢查門窗安全隨時上鎖，降低住戶被竊風險，如遇可疑人、事、物，請撥打110或報警處理，共同維護居家安全，並將持續對轄區內各住宅區巡邏守望，提昇見警率達到預防犯罪效果，以維護社區治安。